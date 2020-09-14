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متاجرة بالدين.. تعليق ناري من الأوقاف بشأن بناء مساجد على الأراضي الزراعية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أدان الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فكرة بناء مساجد على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح.

وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولي المصرية، مساء اليوم الأحد، أنه نرفض اعطاء خطابات لبناء مساجد على الرقعة الزراعية، متابعا أن هذا الأمر يكون لتبوير الأرض ورفع سعرها.

وتابع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذه مسألة متاجرة بالدين ورخيصة، ولا تقل عن الأرهاب ورفضها موقف غير قابل للنقاش.

وأكمل الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن كل أرض صالحة للصلاة عليها ومش كل أرض صالحة للزراعة.
 
وأضاف "طايع"، أن الدولة تقوم بإزالة العشوائيات التى تقام على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الجميع يريد أن يحافظ على الرقعة الزراعية حتي لا تتأكل وتتقلص.

وتسائل رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، من الذي أعطي الموافقة على بناء المسجد في أرض زراعية من قبل التنمية المحلية في قرية بالدقهلية، موضحًا أن مثل هؤلاء الأشخاص يشعرونك بأنك ضد بناء المساجد، وكل أرض صالحة للصلاة عليها، ولكن ليس كل أرض صالحة للزراعة.


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