في اليوم العالمي للقانون.. خبير قانوني: إذا ساد القانون في الدولة عم السلام

احتفت المؤسسات القانونية والتشريعية في عدد من دول العالم باليوم العالمي للقانون والذي وافق 13 سبتمبر من كل عام، وبرغم عدم توافر معلومات كافية حول اختيار هذا اليوم إلا أن العديد من المؤسسات تحتفل كل على طريقته.





والمعروف أن كلمة قانون، أصلها لاتيني مأخوذة من الكلمة اليونانية - canon- التي تعنى فى اللغة اليونانية "العصا المستقيمة" والهدف الرئيسي من القانون تحقيق الانضباط والاستقامة بغرض تحقيق الصالح العام.





والقانون مباحث كثيرة من الناحية العملية هو العلم الاجتماعي والذي يطلق عليه "Low" باللغة الإنجليزية، حيث يختص بالإنسان وبتصرفاته وسلوكه مع نظائره، فضلا عن أعماله وردود فعله، ويهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب.





وينظم القانون المعاملات بين الناس وبعضهم البعض كما أن الممارسة العملية فى المجتمعات سواء من الناحية الدولية أو المحلية تحتاج التعرف على القوانين والعلم التام بقوانين كل مهنة ودولة يعيش فيها الأشخاص، فالقانون مجموعة من القواعد والأسس التى تنظم سلوك أفراد المجتمع والتى يجب على الأفراد اتباعها.





والقانون فى السياسة وعلم التشريع هو مجموعة قواعد التصرف التى تجيز وتحدد حدود العلاقات بين الناس والمنظمات وبين الفرد والدولة، وتشريع العقوبات للمخالفين للقانون .





فى هذا السياق، أكد الدكتور العٌماني سعود عبد العزيز العوضى، المتخصص فى الضوابط الشرعية للدساتير بالفقه الإسلامى والقانون، أن ترسيخ مبدأ "دولة القانون" فى بناء أي دولة يدفع بتقدمها ويحقق التوازن بين السلطات وبالتالى تقوى علاقة المواطن بالدولة.





وأضاف "العوضي"، فى تصريح هاتفى لـ "صدى البلد"، أن لن يهتدى قوم بلا شريعة ولن يسعد مجتمع بلا قانون فإذا ساد النظام ساد السلام، مؤكدًا أهمية القانون كمظلة لعلاقة المواطنين ببعضهم وعلاقاتهم بالدولة، وتعزيز مفهوم مدنية الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة بين الناس.

وينقسم القانون إلى :-

1- القانون العام:

ويُعرف من الناحية العملية بالقانون الذي يهتم بشكل مباشر بحقوق الناس والالتزامات بينهم باعتبارهم الأعضاء الدائمين والمواطنين داخل المجتمع، وهو يُعد عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد التي تنظم علاقة الدولة بمؤسساتها، ويقسم إلى عدة أقسام، منها: قانون دستوري : يتضمن هذا القانون كل من التشريعات والقواعد، والأسس التي يُعرّف من خلالها بنظام الحكم التابع لأي دولة.

2-القانون الخاص:

ويعمل هذا القانون على تنظيم الحقوق والواجبات التي وجدت نتيجة للعلاقات المحيطة بأفراد المجتمع، كما أن لهذا القانون دورًا في تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل فرد من الأفراد في كل أنواع النشاطات التي تربط بعضهم ببعض، وينقسم القانون الخاص للأقسام الآتية:

3-قانون مدني:

والذي يختص بتنظيم كل المعاملات المالية، بالإضافة أيضًا لجميع الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.

4- قانون تجاري:

قانون مختص بتنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، كمثال على ذلك طريقة الدفع والحقوق الخاصة بالشركات التجارية.

5-قانون إداري :

هذا القانون معني بالعلاقة بين كل من المؤسسات الإدارية للدولة وبين أفراد المجتمع لتلك الدولة.

6-قانون مالي:

هو القانون الذي يختص بالتحكم بخزينة الدولة، وتنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو من جهة التخزين والنفقات بشكلها العام.