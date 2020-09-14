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تكنولوجيا

علماء يبتكرون تقنية جديدة للرؤية من خلال السحاب والضباب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
علماء يبتكرون تقنية
علماء يبتكرون تقنية جديدة للرؤية من خلال السحاب والضباب
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ندى على
ابتكر باحثون في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، جهازًا بتقنية  يمكنها الرؤية من خلال السحب والضباب الأمر الذى سيجعله يساعد السائقين أثناء القيادة في حالات الضباب بالإضافة إلى أنه سيساعد المركبات ذاتية القيادة في المستقبل.

وبحسب موقع Slash Gear  فإن الجهاز يستخدم تقنية مشابهة للتكنولوجيا الموجودة في السيارات ذاتية القيادة التي تم تحسينها باستخدام خوارزمية عالية الكفاءة وتم تطويرها من قبل الباحثين.  


ويمكن للجهاز إعادة بناء المشاهد الخفية ثلاثية الأبعاد بناءً على حركة جسيمات الضوء الفردية ، والمعروفة باسم الفوتونات، حيث تعتمد التقنية على تحويل الأشياء غير المرئية مرئيًة. 

وتسمح التقنية الموجودة في الجهاز للأقمار الصناعية بتصوير سطح الأرض والكواكب الأخرى من خلال جو ضبابي أو غيوم، حيث يقوم النظام باستخدام  الليزر بكاشف الفوتون شديد الحساسية لتسجيل كل جزء من ضوء الليزر الذى يقابله. 

واستطاع الجهاز بتقنيته الجديدة بالقدرة على الكشف عن الأشياء المخفية من خلال بيئات متناثرة رغم أنه باعتراف الباحثين ليس النظام الأول الذي يملك القدرة على الكشف عن الأشياء المخفية ، ولكنه تخطى القيود المرتبطة بالتقنيات الأخرى. 

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