الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية فى هذا السن.. واحمى نفسك بهذه الحيل

الأخطر على صحتك.. حيل سريعة لتحمى نفسك من النوبات القلبية
عادات تدمر القلب وأخرى تحميك تعرف عليها
عادات تدمر القلب وأخرى تحميك تعرف عليها
الرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بـالنوبات القلبية فى هذا السن
كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ النوبة القلبية مقارنة بالنساء وأشارت الدراسة إلى زيادة خطر الإصابة بـ نوبة قلبية عندما يزيد عمر الرجل عن 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.إليك أسباب الإصابة النوبات القلبية وأعراض النوبات القلبية وحيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية.
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وفقا لموقع هيلث قال الباحثون أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ نوبة قلبية، بغض النظر عن عمرك، هي اتباع أسلوب حياة صحي.
أعراض النوبات القلبية:
قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية سيحذرك جسمك بـ إشارات تجهلها الكثير من النساء إليك أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد و آلام في البطن وضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.
عادات تدمر القلب:
على الجانب الآخر إليك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة وإهمال إجراء الفحوصات الدورية حتى وإن كنت تشعر أن القلب سليم بخير و الوزن الزائد الذى يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم وتجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس والم الصدر وعدم الكشف.
عادات تحميك من نوبات القلب:
على الجانب الآخر لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية إليك عادات يوميه صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب و بـ النوبات القلبية
تناولى أوميجا 3 ..يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب
الإقلال من كافيين ..فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية
أطعمه توقفى عن تناولها
1- الوجبات السريعة:
تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الدهون المشبعة والمحولة والسكريات والصوديوم، مما يجعل هذه الأغذية تسبب أزمة صحية كبيرة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
4- المقليات:
بعض أنواع الأطعمة التي تُقلى في الزيت يتم منعها عن مرضى القلب، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشرايينهم.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية والصحة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الأطعمة يجب أن يتوقف عن تناولها مرضى القلب، وتؤدي إلى تضررهم وبعض الأطعمة المضرة التي لا ينصح بتناولها.
1- الوجبات السريعة:
تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الدهون المشبعة والمحولة والسكريات والصوديوم، مما يجعل هذه الأغذية تسبب أزمة صحية كبيرة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
2-السكريات المصنعة:
يحذر الأطباء من تناول الأطعمة ذات السكريات العالية، مثل الحلوى والعصائر المعلبة والمحفوظة، لأنها مضرة بالقلب.
يحذر الأطباء من تناول الأطعمة ذات السكريات العالية، مثل الحلوى والعصائر المعلبة والمحفوظة، لأنها مضرة بالقلب.
3-اللحوم المصنعة:
ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان والقلب حتى عند تناول وجبة صغيرة منها.
ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان والقلب حتى عند تناول وجبة صغيرة منها.
4- المقليات:
بعض أنواع الأطعمة التي تُقلى في الزيت يتم منعها عن مرضى القلب، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشرايينهم.
5- الألبان:
الألبان ومنتجاتها مثل اللبن كامل الدسم، الجبن الدسم "الرومى، الشيدر، الروكفورد، الجبن البيضاء محظور أيضا تناولها.
الألبان ومنتجاتها مثل اللبن كامل الدسم، الجبن الدسم "الرومى، الشيدر، الروكفورد، الجبن البيضاء محظور أيضا تناولها.
6-المكرونة:
تحتوي المكرونة بالصلصة البيضاء على كميات رهيبة من الدهون والدهون المشبعة إلى جانب الكربوهيدرات التي تزيد كمية السعرات المستهلكة في الطعام، وإذا كنت تريد أن تأكل المكرونة بالصلصة البيضاء، ينصح بصنعها في المنزل بمكونات صحية منخفضة في الدهون.
تحتوي المكرونة بالصلصة البيضاء على كميات رهيبة من الدهون والدهون المشبعة إلى جانب الكربوهيدرات التي تزيد كمية السعرات المستهلكة في الطعام، وإذا كنت تريد أن تأكل المكرونة بالصلصة البيضاء، ينصح بصنعها في المنزل بمكونات صحية منخفضة في الدهون.
أحمى نفسك من السكتات والنوبات القلبية
وفقًا لموقع medicalnewstoday يمكن حماية نفسك من السكتات القلبية والدماغية من خلال التوقف عن التدخين لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
يمكن قياس الضغط بشكل دوري وفحص السكر بانتظام ومستوى الكولسترول بالدم فى حمايتك من السكتات القلبية والدماغية .