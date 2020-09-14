الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية فى هذا السن.. واحمى نفسك بهذه الحيل

و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من

و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من

تناولى أوميجا 3 ..يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب

الإقلال من كافيين ..ف هو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية



أطعمه توقفى عن تناولها





على الجانب الآخر، أكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية والصحة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الأطعمة يجب أن يتوقف عن تناولها مرضى القلب، وتؤدي إلى تضررهم وبعض الأطعمة المضرة التي لا ينصح بتناولها.







1- الوجبات السريعة:

تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الدهون المشبعة والمحولة والسكريات والصوديوم، مما يجعل هذه الأغذية تسبب أزمة صحية كبيرة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.









2-السكريات المصنعة:

يحذر الأطباء من تناول الأطعمة ذات السكريات العالية، مثل الحلوى والعصائر المعلبة والمحفوظة، لأنها مضرة بالقلب.





3-اللحوم المصنعة:

ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان والقلب حتى عند تناول وجبة صغيرة منها.







4- المقليات:

بعض أنواع الأطعمة التي تُقلى في الزيت يتم منعها عن مرضى القلب، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشرايينهم.









5- الألبان:

الألبان ومنتجاتها مثل اللبن كامل الدسم، الجبن الدسم "الرومى، الشيدر، الروكفورد، الجبن البيضاء محظور أيضا تناولها.









6-المكرونة:

تحتوي المكرونة بالصلصة البيضاء على كميات رهيبة من الدهون والدهون المشبعة إلى جانب الكربوهيدرات التي تزيد كمية السعرات المستهلكة في الطعام، وإذا كنت تريد أن تأكل المكرونة بالصلصة البيضاء، ينصح بصنعها في المنزل بمكونات صحية منخفضة في الدهون.

