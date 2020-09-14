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رياضة

إسماعيل أحمد: مصيلحي بمثابة أخ أكبر لي.. وطلبة من طفرات كرة السلة الحديثة.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:10 ص
اسماعيل احمد
اسماعيل احمد
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عمرو ابوبكر
أكد إسماعيل أحمد، لاعب سلة الاتحاد السكندري، أن فريق زعيم الثغر مميز.

وقال إسماعيل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد مصيلحي بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي، وفريق الكرة بالاتحاد السكندري مميز".

وأكمل: "محمد عبد المطلب وعماد محمود من ضمن اللاعبين الذين أحب مشاهدتهم وأنا صغير، كانو من ضمن الطفرات في كرة السلة الحديثة".

وأضاف: "عبد المطلب كان سعيدا في منصة التتويج ليس من أجل الاتحاد ولكن لأنني كنت سأستلم جائزة أفضل لاعب".

وأتم: "الوصول للقمة سهل لكن هناك مجهود قوي معنوي وذهني للحفاظ والاستمرار بنفس الوتيرة بأكبر عدد سنين ممكن".
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