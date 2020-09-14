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محامي صالح جمعة يكشف حقيقة انتقال اللاعب للزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب صالح جمعة، إن حادث تصادم لموكله  أمر طبيعي ومن الممكن أن يتعرض له أي شخص، فاللاعب صدم سيارة مما جعلها تصطدم بأخري، ولا يوجد إصابات في الواقعة وتم التصالح بينه وبين الطرف الآخر وانتهى الأمر بالتصالح في النيابة العامة.

وتعليقًا على توقيع موكله للقلعة البيضاء، قال "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية الأولي المصري، إن عقد صالح جمعة مع الأهلي متبقي به عامان ونصف فكيف يوقع لنادي الزمالك، ولا يوجد مشكلة بينه وبين النادي الأهلي كما أن اللاعب نفي انتقاله لنادي الزمالك.

وتابع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب الدولي صالح جمعة نجم النادي الأهلي، أن عقد اللاعب الدولي مع النادي الأهلي باقي له عامين ونصف وينتهي.

وأكمل أشرف عبد العزيز محامي اللاعب الدولي صالح جمعة نجم النادي الأهلي، أنه ولا يوجد أي مشكلة أو خلافات مع النادي الأهلي بخصوص اللاعب.

 

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