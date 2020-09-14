الصين تصدر قواعد جديدة لتنظيم الشركات المالية القابضة

الشركات المالية القابضة، في أحدث خطوة لحماية قطاعها المالي الضخم من المخاطر الشاملة. أصدرت الصين قواعد جديدة لتنظيم، في أحدث خطوة لحماية قطاعها المالي الضخم من المخاطر الشاملة.





وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن القواعد الجديدة وُضعت لسد الثغرات في أنظمة الإشراف والتنظيم بعد توسع عدد قليل من الشركات في القطاع المالي دون آليات للعزل وتراكم مخاطرها.





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ووفقا للقواعد الجديدة، يتعين أن يكون رأس مال الشركة خمسة مليارات يوان على الأقل (731.74 مليون دولار) للحصول على ترخيص شركة مالية قابضة.





تحدد القواعد أيضا متطلبات إجمالي الأصول التي يمكن للشركات المالية القابضة إدارتها، وستحتاج الشركات التي تملك أصولا مصرفية إلى ما لا يقل عن 500 مليار يوان من إجمالي الأصول، في حين يجب أن يكون للشركات التي لا تحوز أصولا مصرفية أصول بقيمة 100 مليار يوان على الأقل.



