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رياضة

عبد المطلب: لم يتوقع أحد استمرار إسماعيل أحمد بالملاعب حتى الآن

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أنه لم يكن يتوقع أن أن يلعب إسماعيل أحمد حتى هذا العمر.

وقال طلبة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم يكن أحد يتوقع أن إسماعيل أحمد لاعب سلة الاتحاد سيستمر حتى الآن ويتوج كذلك ببطولات".

وأكمل: "إسماعيل كان مشاركا في تتويجات الاتحاد بعد سنوات، وقلت له على منصة التتويج أنه حصد كل شئ لكن جوائز الشركة الراعية يجب أن تتوزع على أكثر من لاعب".

وأضاف: "وجود الاتحاد السكندري على منصة البطولات وسط منافسة مع الأهلي والزمالك تدل على قوة الدوري المصري للسلة وتعطي شغف ومتابعة للجماهير والإعلام، نتمنى التطوير أكثر ونقدم أشياء جيدة".
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