أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14-9-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين، الموافق 14-9-2020، بعد أن سجل تراجعا بقيمة 5 جنيهات على الأقل السبت، لدى محلات الصاغة.





وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 845 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 966 جنيها.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 إلى نحو 724 جنيها.





فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 563 جنيها.





ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6700 جنيه، وأوقية الذهب نحو 30.034 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 965.714 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



