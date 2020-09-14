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توك شو

مطلوب في حادث آخر.. محامي صالح جمعة يكشف تطورات جديدة فى حادث التصادم.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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اسراء صبري
قال أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، إن ماحدث مع صالح جمعة مجرد حادث تصادم مع سيارة أخرى ، متابعا: صالح اصطدم بسيارتين أحدهما لم يقدم شكوى والأخر قام بتقديم شكوى.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تم تحرير محضر بالواقعة، وعلى هذا أصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيل اللاعب بضمان مالي قدره 5 ألاف جنيه، معقبا: النادي الأهلي هو من قام بسداد المبلغ الخاص بخروجه.

وأكمل: السيارة لم تكن لصالح جمعة بل هي سيارة أخيه، ولهذا حضر محامين من مكتب المستشار مرتضي منصور في التحقيقات، معقبا: المشكلة عند صالح أن البطاقة الخاصة به كانت ضائعة منذ فترة.

وأكد على ان صالح جمعة اجرى تحاليل مخدرات وكانت النتيجة سلبية، متابعا: أي حالة تصادم أو حدثة يجب أن يخضع لتحليل المخدرات.

وأردف: صالح مكنش سكران وهو كان في حفلة تبع زوجته، مشيرا إلى أن صالح كان لديه حادثة أخرى قام بها عن طريق الخطأ في نيابة الجيزة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي قام بإرسال محامي ليكون بجانب صالح، وكل ما يقال حول عرض النادي الأهلي للبيع ليس صحيحا بالمرة.
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