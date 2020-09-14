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أخبار العالم

اذهب ولا تعود.. تظاهرات بمطار بن جورديون ضد نتنياهو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نظم مئات الإسرائيليين تظاهرات على مدخل مطار بن جورديون، لمنع رئيس الوزراء من السفر إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق السلام. 

وجاءت هذه التظاهرات اعتراضا على السياسات التي تقوم بها حكومة نتنياهو لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

واتهموه بالتهرب من مسؤوليته وسط أزمة اقتصادية وسياسية حادة متزامنة مع تفشي وباء كورونا.

وقالت حركة "الإعلام السوداء" المعارضة: "انفصال نتنياهو التام عن الواقع وسياسته الفاشلة يثير الاستياء، فيما هناك العديد من المواطنين والمواطنات القادرين على  تولي القيادة لرعاية مصالحهم. بيبي اذهب ولا تعود".

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