اليوم.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لأعمال تطوير ميدان رنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيام الشركة الوطنية للطرق، بتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مستطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه بقطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.





وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، أن ذلك الأمر سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق " هليوبوليس، روكسي، الخليفة المأمون، حدائق القبة، منشية الصدر، منشية البكري، العباسية، حلمية الزيتون، المطرية، وبعض المناطق بعين شمس الشرقية والغربية"، اعتبارا من التاسعة صباح اليوم الإثنين، حتى التاسعة مساء من نفس اليوم.





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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



