رجال طائرة الأهلي يتسلم درع الدوري أمام الزمالك.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم عندما يواجه نظيره فريق الزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري، التي نجح الفريق في حسم لقبها خلال الجولة الماضية، بالفوز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي المقاولون العرب، وتعقبها مراسم تتويج الجهاز الفني واللاعبين بدرع البطولة، التي حصدها الفريق للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة رقم 32 في تاريخه، بعد أن واصل رجال الطائرة تحطيم الأرقام القياسية، فيما تعتبر بطولة الدوري ثاني بطولة يحصل عليها «رجال طائرة الأهلي» هذا الموسم، بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية، بينما ينافس الفريق على بطولة كأس مصر التي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي.





ويسعى محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، إلى مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز، للسير في طريق الانتصارات التي يحققها الفريق، إلى جانب تأكيد التفوق على الزمالك، بعد أن تغلب عليه في نهائي البطولة العربية وتُوج باللقب.





كان محمود الخطيب، رئيس النادي، قد حرص على تهنئة لاعبي الفريق، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، وأشاد بالروح العالية والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني والإداري، ‏والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة.





وضمت قائمة الشرف للفريق كلًّا من:

الجهاز الفني: محمد مصيلحي مديرًا فنيًّا، وتامر مجدي مدربًا عامًّا، ومحمود جمعة مدربًا، واللواء خالد أبوزينة مدير الفريق، وأيمن علي الدين إداري الفريق، ود. إيهاب فخر الدين طبيبًا، والحسن عبد المجيد مدرب أحمال، ود. سامح ظلام إخصائي إصابات وتأهيل، وعبد الرحمن مكي مدلكًا.





بينما ضمت قائمة اللاعبين كلًّا من: عبد الله عبد السلام، وأحمد صلاح، وعبد اللطيف عثمان، وحسام يوسف، وأحمد سعيد، وعبد الحليم عبو، ومحمد عادل، وعبد الرحمن الحسيني، وأحمد عبد العال، ومحمد عبد المنعم، ومحمود رؤوف، وجيسون ديروكو، ومحمد معوض، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وأبوالسعود السيد، وعبد الرحمن سعودي، ويوسف الصافي، ويوسف مرجان، ومحمد عثمان.



