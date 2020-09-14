بعد اعتماده.. تعرف على مواصفات النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20

قامت شركة سامسونج باعتماد هاتف Galaxy S20 Fan Edition والمعروف ب Galaxy S20 FE وهو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20، في NBTC في تايلاند حيث تقترب الشركة من إطلاقه رسميا.





وبحسب موقع GSMArena فإن شركة سامسونج لم تعلن رسميا عن موعد إطلاق الهاتف حتى الآن، ولكن من المحتمل أن تقوم بإطلاقه في شهر أكتوبر القادم.





إقرأ أيضا: القلق ينتاب سامسونج من إمكانات كاميرا هواتف iPhone 12





وسيأتى هاتف Galaxy S20 FE بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة +FullHD ، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، والذى يعد أعلى معدل حتى الآن ، وطبقة محمية من زجاج Corning Gorilla 3.





ويحتوى هاتف Galaxy S20 FE على 3 كاميرات خلفية الاساسية ستكون بدقة 12 ميجا بيكسل مثل هواتف Galaxy S20، أما الكاميرا بعدسة واسعة فتأتى ب 12 ميجا بيكسل، و 8 ميجا بيكسل لعدسة كاميرا telephoto تدعم التقريب البصري حتي 3x ، مع تسجيل بدقة تصل إلى 4K.





أما بطارية هاتف Galaxy S20 FE فهى بقدرة 4.500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويأتي الهاتف بمستشعر للبصمة تحت الشاشة.





ويعمل هاتف Galaxy S20 Fan Edition بمعالج من نوع Snapdragon 865 أو Exynos 990 حيث تم رصده مؤخرًا على قوائمGeekbench مع منفذ USB-C للشحن، كما سيعمل بتقنية الجيل الخامس للاتصالات.



