رئيس جامعة أسوان يهنئ الدكتور مجدى محمد لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة.. صور

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور مجدى محمد محمد على نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مقدمًا التهنئة للدكتور مجدى محمد الذى كان يشغل منصب عميد كلية المصايد وتكنولوجيا الأسماك.





وكان قد شهد الدكتور أحمد غلاب حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة للجامعة وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذي أقيم بالحرم الجامعي بصحارى.





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وقال الدكتور أحمد غلاب بأنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع التنمية المستدامة فى عيد العلم لجامعة أسوان مارس الماضي 2020.





ولفت إلى أنه تم التنظيم لتلك المشاريع التنافسية من خلال فريق عمل برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز عرابى رئيس فريق التصنيف بالجامعة والدكتور أشرف حميده والدكتور أيمن سمير وتحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وأوضح رئيس جامعة أسوان بأنه تم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها والتحكيم من خلال نظام إلكتروني ومن خلاله تم إختيار ستة مشاريع فائزة وذلك لخدمة العديد من محاور التنمية المستدامة.