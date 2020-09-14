سمير فرج يكشف أساليب حروب الجيل الرابع والخامس.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن أساليب حروب الجيل الرابع والخامس تتمثل في : الإرهاب: الذي يعمل على تفكك الدولة وانهيار الاقتصاد، و شن الحروب النفسية: التي تهدف إلى أضعاف نفسية المنافس، ونشر الإشاعات، و هدم إنجازات وتحويلها إلى نقاط ضعف.
وأكمل خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "نشر الفوضى الإدارية بالدولة، مما يترتب عليه كره وإحساس المواطن بالقهر، وأيضا نشر الفساد من أساليب حروب الجيل الرابع والخامس".
وشدد على أن حروب الجيل الرابع والخامس ليست عبارة عن أسلحة ولكنها حرب موجه إلى عقل المواطن.
وتابع : من ضمن الأساليب المستخدمة في حروب الجيل الرابع والخامس، استغلال الظروف العرقية والتفرقة بين القوميات في الدولة وأيضا التفرقة الدينية والتناقضات أيضا.
وأكمل خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "نشر الفوضى الإدارية بالدولة، مما يترتب عليه كره وإحساس المواطن بالقهر، وأيضا نشر الفساد من أساليب حروب الجيل الرابع والخامس".
وشدد على أن حروب الجيل الرابع والخامس ليست عبارة عن أسلحة ولكنها حرب موجه إلى عقل المواطن.
وتابع : من ضمن الأساليب المستخدمة في حروب الجيل الرابع والخامس، استغلال الظروف العرقية والتفرقة بين القوميات في الدولة وأيضا التفرقة الدينية والتناقضات أيضا.