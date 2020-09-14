AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شباب الصحفيين: الإخوان الإرهابية تنهار والشعب المصري كشف أكاذيبهم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
شباب الصحفيين: الإخوان
شباب الصحفيين: الإخوان الإرهابية تنهار والشعب المصري كشفهم
Advertisements
صدى البلد
كشفت جبهة شباب الصحفيين، أن جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضللة يحاولون تضليل اعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضى وهدم الدولة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قيادتها الهاربين خارج مصر وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على هذه الخلافات بأكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

اقرأ أيضا:

اضاف طوالة: الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقيادتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدي الانهيار الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية

أشار رئيس الجبهة إلي أن جماعة الافاقين الكاذبون تشهد حالة تفكك وانهيار غير مسبوق حيث دفعت كوادرها للهرولة لاسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الاخبار والاحداث والفيديوهات..من تخدعون أيها الخرفان.

ووجهت الجبهة رسالة نارية إلى الجماعة الإرهابية: "مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فههيات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقي بكم في غياهب النسيان..ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواعي يتصدى لاكاذيبكم الدنيئة والخسيسة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يكتب: تطهير المؤسسات من الإخوان

مسئول بلجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك الفيديوهات من مركزنا بالإسكندرية لتأليب الرأى العام

إخوانى: استغلينا أزمة كورونا لتشويه صورة النظام وبث الفيديوهات المفبركة

كشف مخطط إفساد انتخابات الشيوخ وإثارة الفتن.. الداخلية تضبط خلية إخوانية في الإسكندرية.. المتهمون: نتلقى تعليماتنا من القيادات في قطر وتركيا.. لدينا توجيها ببث فيديوهات تستغل أزمتي كورونا وسد النهضة

متخصص في شئون الجماعات المتطرفة: الفيديوهات المفبركة تهدف إلى بث سموم الفتنة والفوضى.. فيديو

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

سر احتفاء الصحافة التركية بصورة الرئيس السيسي الوحيدة مع أردوغان ..فيديو

غرب النيل.. فيروس قاتل يضرب إسبانيا.. تفاصيل

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر.. جميع الطرق

معادن الناس بتظهر وقت الشدة.. أول تعليق من صالح جمعة بعد الحادث

بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني

AdvertisementS

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر.. جميع الطرق

محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

بنى 23 برجا مخالفا قيمتها مليار جنيه.. تعرف على حوت محافظة الإسكندرية المحبوس بسبب المخالفات

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور

وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر

محمد صبحي يرفض تقديم شخصية طبيب الغلابة في مسلسل.. اعرف السبب

أحمد الحامي: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي ولا صحة لطلبه 2 مليون دولار سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تركيب الرموش

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور