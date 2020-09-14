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منوعات

الفراغ الكبير.. غموض بالهرم الأكبر يتطلب هدمه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
داخل الهرم الأكبر أسرار وكنوز لم يفصح عنها ولم تكتشف حتى الآن، وعلى ما يبدو أنها لن تكتشف أبدًا، حيث قام عالم الآثار الدكتور "كريس نونتون" بتفصيل أحد أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام داخل الهرم الأكبر في الجيزة لموقع Express.co.uk ، ولكن  هناك مخاوف من أننا قد لا نكتشف محتوياته الحقيقية أبدًا.

يعد الهرم الأقدم والأكبر من بين الآثار القديمة الثلاثة في هضبة الجيزة ويعتقد أنه تم تشييده للفرعون خوفو على مدى 20 عامًا ، على الرغم من عدم العثور على جثته مطلقًا.

 قبل خمس سنوات ، تم إطلاق مشروع ScanPyramids لتوفير العديد من التقنيات غير الغازية وغير المدمرة التي قد تساعد في توفير فهم أفضل لكيفية بنائه منذ أكثر من 4500 عام. بعد ذلك بعامين ، أعلنوا عن اكتشاف "الفراغ الكبير" ، وهو تجويف يبلغ ارتفاعه 30 مترًا لم يكن معروفًا، ولكن لم يحدث أي تطوير منذ ذلك الحين.

ولا يتوقع الدكتور نونتون أن يتغير ذلك، حيث قال في حديثه: "لا أستطيع أن أرى الكثير من الاحتمالات ، في الوقت الحالي ، أن المعلومات الجديدة ستأتي من الهرم نفسه".

وأضاف:"تم حفر المنطقة المحيطة بها على نطاق واسع للغاية ، وهناك أجزاء من الجيزة لم يتم حفرها بعد بشكل كامل ، لكن لا أعتقد أنها من المحتمل أن تخبرنا بمعلومات ضخمة". 

وأكمل "كان اكتشاف الفراغ مثيرًا للاهتمام ، على الرغم من أن التقنية التي تم استخدامها للقيام بذلك تم التخطيط لاستخدامها لبضع سنوات"، ولكن هناك حاليًا الكثير من القيود المفروضة،وأضاف: "المشكلة ، كما هو الحال مع الوضع الشاذ في مقبرة توت عنخ آمون ، حتى تتمكن من الذهاب والدخول إليه ، لا يوجد شيء يمكنك قوله حقًا"، مشيرًا إلى أنه لا توجد طريقة للوصول إلى الهرم دون تحطيمه،  لحل لغز هذا الفراغ الكبير، "ما لم يكن هناك تقدم في الروبوت الذي تم تشغيله هناك قبل بضع سنوات ، ولكن بقدر ما أعرف أن هذا المشروع قد توقف الآن".

وأوضح الدكتور نونتون أيضًا أن العديد من علماء الآثار قلقون من العمل في الجيزة، وتابع: "في الهرم الأكبر ، لست متأكدًا مما يمكنك فعله مع كل ما يحيط به".

واختتم "الشيء الذي يجعل الجيزة أسوأ هو أنها تجذب كل أنواع النظريات حول الطاقة الغامضة والأجانب وكل تلك الأنواع من الأشياء".
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