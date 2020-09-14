سمير فرج يتحدث عن أخطر الأدوات المستخدمة في حروب الجيل الرابع والخامس.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن التمويل يعد من أهم أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى كلا من : الإعلام بمختلف أنواعه المسموع والمرئي والإلكتروني والمكتوب، و خطط هدم الدولة من الداخل.
وتابع خلال حواره ببرنامح "الحكاية" المذاع عل قناة "ام بي سي مصر" أن حروب الجيل الرابع تحولت إلى حروب الجيل الخامس عن طريق استغلال السوشيال ميديا، مشيرا إلى ان خطط الحروب النفسية تعد من الأدوات الجديدة في حروب الجيل الرابع والخامس، وأيضا الكتائب الإلكترونية والتي تتمثل في الحسابات الوهمية تعمل على نشر أخبار مفبركة.
وأكمل: "هناك شبكة عنكبوتية تحتوي على العديد من الحسابات المفبركة، معقبا: رأس الشبكة بتواجد في أسطنبول و وقطر و إيران، مشددا على أن الكتائب الإلكترونية تعد من أخطر أدوات الجيل الرابع والخامس".
وأردف: تتمثل الأدوات أيضا في كلا من : العملاء داخل البلاد ووالضغوط السياسية والاقتصادية والتحالفات الإقليمية الدولية.
ولفت إلى أن أسلوب التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس هي: التوعية و شفافية الدولة و إنشاء خطة إعلامية للدولة بمشاركة كل الوزرات ، ثم وضع خطة للحروب النفسية والتركيز على الشباب و استخدام القوى الناعمة التصحيح والرد على التشكيكات والتعاون الإقليمي الدولي.
وتابع خلال حواره ببرنامح "الحكاية" المذاع عل قناة "ام بي سي مصر" أن حروب الجيل الرابع تحولت إلى حروب الجيل الخامس عن طريق استغلال السوشيال ميديا، مشيرا إلى ان خطط الحروب النفسية تعد من الأدوات الجديدة في حروب الجيل الرابع والخامس، وأيضا الكتائب الإلكترونية والتي تتمثل في الحسابات الوهمية تعمل على نشر أخبار مفبركة.
وأكمل: "هناك شبكة عنكبوتية تحتوي على العديد من الحسابات المفبركة، معقبا: رأس الشبكة بتواجد في أسطنبول و وقطر و إيران، مشددا على أن الكتائب الإلكترونية تعد من أخطر أدوات الجيل الرابع والخامس".
وأردف: تتمثل الأدوات أيضا في كلا من : العملاء داخل البلاد ووالضغوط السياسية والاقتصادية والتحالفات الإقليمية الدولية.
ولفت إلى أن أسلوب التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس هي: التوعية و شفافية الدولة و إنشاء خطة إعلامية للدولة بمشاركة كل الوزرات ، ثم وضع خطة للحروب النفسية والتركيز على الشباب و استخدام القوى الناعمة التصحيح والرد على التشكيكات والتعاون الإقليمي الدولي.