AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير فرج يتحدث عن أخطر الأدوات المستخدمة في حروب الجيل الرابع والخامس.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي
Advertisements
اسراء صبري
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن التمويل يعد من أهم أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى كلا من : الإعلام بمختلف أنواعه المسموع والمرئي والإلكتروني والمكتوب، و خطط هدم الدولة من الداخل.

وتابع خلال حواره ببرنامح "الحكاية" المذاع عل قناة "ام بي سي مصر" أن حروب الجيل الرابع تحولت إلى حروب الجيل الخامس عن طريق استغلال السوشيال ميديا، مشيرا إلى ان خطط الحروب النفسية تعد من الأدوات الجديدة في حروب الجيل الرابع والخامس، وأيضا الكتائب الإلكترونية والتي تتمثل في الحسابات الوهمية تعمل على نشر أخبار مفبركة.

وأكمل: "هناك شبكة عنكبوتية تحتوي على العديد من الحسابات المفبركة، معقبا: رأس الشبكة بتواجد في أسطنبول و وقطر و إيران، مشددا على أن الكتائب الإلكترونية تعد من أخطر أدوات الجيل الرابع والخامس".

وأردف: تتمثل الأدوات أيضا في كلا من : العملاء داخل البلاد ووالضغوط السياسية والاقتصادية والتحالفات الإقليمية الدولية.

ولفت إلى أن أسلوب التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس هي: التوعية و شفافية الدولة و إنشاء خطة إعلامية للدولة بمشاركة كل الوزرات ، ثم وضع خطة للحروب النفسية والتركيز على الشباب و استخدام القوى الناعمة التصحيح والرد على التشكيكات والتعاون الإقليمي الدولي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يخصص حديثه الأسبوعي عن التغريدة والبوست

ضياء رشوان: لا نريد إيقاف مسيرة التنمية مع استمرار التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس

ضياء رشوان: الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر

ضياء رشوان: الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر.. إحباط كبير بين الإخوان.. والإعلام المعادي ينفذ أجندة مخابراتية

سمير فرج يكشف بالأدلة كيف خططت أمريكا لأحداث يناير منذ 2004

ترشيحاتنا

بشكر المستشار مرتضي منصور.. صالح جمعة يكشف حقيقة انتقاله لنادي الزمالك

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

فضل قراءة سورة يس قبل وبعد صلاة الفجر.. لا يعرفه كثيرون

لم أوقع للزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ صالح جمعة بعد القبض عليه بسبب حادث سير

اليوم.. بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي بتهمة الفساد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

كيفية تركيب الرموش