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مرأة

وداعا للأرق.. كيفية النوم بسرعة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني الكثيرون من قلة النوم، فيما شارك العالم مات ووكر ست نصائح مثبتة علميًا حول كيفية النوم بسرعة  وهي:

النصيحة الأولى هي الانتظام:
"اذهب إلى الفراش في نفس الوقت واستيقظ في نفس الوقت. الانتظام هو الملك ، وسوف يرسخ في الواقع نومك ويحسن كلًا من الكمية والنوعية ". يحدث هذا لأن الدماغ يعمل على مدار الساعة ، ويتوقع الانتظام ، وبالتالي يعمل بشكل أفضل في ظل ظروف الانتظام".

النصيحة التالية:
هي درجة الحرارة. حافظ على البرودة. اتضح أن عقلك وجسمك بحاجة إلى خفض درجة حرارتهما الأساسية بنحو درجة مئوية واحدة  من أجل بدء النوم ثم البقاء نائمين ".


النصيحة الثالثة:
هي الظلام "نحن مجتمع محروم من الظلام ، وفي الواقع ، نحتاج إلى الظلام تحديدًا في المساء لتحفيز إفراز هرمون يسمى الميلاتونين. ويساعد الميلاتونين في تنظيم التوقيت الصحي لنومنا ".

بالنسبة للنصيحة الرابعة:
يقترح والكر: "لا تبقى مستيقظًا في الفراش لفترات طويلة من الوقت والسبب هو أن عقلك هو جهاز ترابطي بشكل لا يصدق. لقد تعلم الدماغ أن السرير هو محفز اليقظة ، ونحن بحاجة إلى كسر هذا الارتباط فقط العودة إلى الفراش عندما تشعر بالنعاس. وبهذه الطريقة ، وبالتدريج ، سيعيد عقلك تعلم الارتباط بأن سريرك هو مكان النوم السليم والصوت".
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