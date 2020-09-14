وداعا للأرق.. كيفية النوم بسرعة

يعاني الكثيرون من قلة النوم، فيما شارك العالم مات ووكر ست نصائح مثبتة علميًا حول كيفية النوم بسرعة وهي:





النصيحة الأولى هي الانتظام:

"اذهب إلى الفراش في نفس الوقت واستيقظ في نفس الوقت. الانتظام هو الملك ، وسوف يرسخ في الواقع نومك ويحسن كلًا من الكمية والنوعية ". يحدث هذا لأن الدماغ يعمل على مدار الساعة ، ويتوقع الانتظام ، وبالتالي يعمل بشكل أفضل في ظل ظروف الانتظام".





النصيحة التالية:

هي درجة الحرارة. حافظ على البرودة. اتضح أن عقلك وجسمك بحاجة إلى خفض درجة حرارتهما الأساسية بنحو درجة مئوية واحدة من أجل بدء النوم ثم البقاء نائمين ".









النصيحة الثالثة:

هي الظلام "نحن مجتمع محروم من الظلام ، وفي الواقع ، نحتاج إلى الظلام تحديدًا في المساء لتحفيز إفراز هرمون يسمى الميلاتونين. ويساعد الميلاتونين في تنظيم التوقيت الصحي لنومنا ".





بالنسبة للنصيحة الرابعة:

يقترح والكر: "لا تبقى مستيقظًا في الفراش لفترات طويلة من الوقت والسبب هو أن عقلك هو جهاز ترابطي بشكل لا يصدق. لقد تعلم الدماغ أن السرير هو محفز اليقظة ، ونحن بحاجة إلى كسر هذا الارتباط فقط العودة إلى الفراش عندما تشعر بالنعاس. وبهذه الطريقة ، وبالتدريج ، سيعيد عقلك تعلم الارتباط بأن سريرك هو مكان النوم السليم والصوت".