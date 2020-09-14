أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيف ترسل صورا بكلمات سر على واتسآب؟.. وتطبيقات للحصول على ذاكرة إضافية على هاتفك

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بعد إطلاق رمز QR.. خطوات لفتح بروفايل إنستجرام من تطبيقات الصور

قام تطبيق انستجرام بتفعيل رمز QR أو المسح الضوئى لجميع مستخدميه في أنحاء العالم، حيث أطلق هذه الخاصية لأول مرة في اليابان العام الماضي، ورغم حصول تطبيقات عديدة منذ فترة على رمز QR مثل واتسآب إلا أن انستجرام لم يفعل الميزة للجميع حتى وقت قريب.



