أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيف ترسل صورا بكلمات سر على واتسآب؟.. وتطبيقات للحصول على ذاكرة إضافية على هاتفك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
قام تطبيق انستجرام بتفعيل رمز QR أو المسح الضوئى لجميع مستخدميه في أنحاء العالم، حيث أطلق هذه الخاصية لأول مرة في اليابان العام الماضي، ورغم حصول تطبيقات عديدة منذ فترة على رمز QR مثل واتسآب إلا أن انستجرام لم يفعل الميزة للجميع حتى وقت قريب.
قامت شركة سامسونج باعتماد هاتف Galaxy S20 Fan Edition والمعروف ب Galaxy S20 FE وهو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20، في NBTC في تايلاند حيث تقترب الشركة من إطلاقه رسميا.
ابتكر باحثون في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، جهازًا بتقنية يمكنها الرؤية من خلال السحب والضباب الأمر الذى سيجعله يساعد السائقين أثناء القيادة في حالات الضباب بالإضافة إلى أنه سيساعد المركبات ذاتية القيادة في المستقبل.
ستطلق شركة مايكروسوفت ، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، سلسلة إكس بوكس لألعاب الفيديو Xbox Series S وXbox Series X ، حيث ستكون Xbox Series S هى السلسلة الأرخص والأصغر من نوعها لمنصات الألعاب.
أثار موعد الإعلان الرسمى عن مؤتمر آبل الجديد يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الكثير من الجدل، بعدما أعلنت الشركة نفسها عنه، وكثرت التسريبات حول أن آبل قد تحضر مفاجأة كبيرة عن إطلاق هواتف iPhone 12 التى طال انتظارها.
يواجه أصحاب الهواتف الذكية مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمساحة الداخلية الخاصة بهواتفهم، والتى لا تحتمل العديد من الصور والفيديوهات والتطبيقات التى تشغل مساحة كبيرة.
حصل تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، أمس، على أفضل ميزة له منذ فترة طويلة، وهى ميزة المصادقة الثنائية، وعند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراق المكالمات.
بعد الإعلان الرسمى من شركة آبل عن عقد مؤتمر لها يوم الثلاثاء المقبل، كثرت التسريبات بشأن إطلاق هواتف iPhone 12 والمميزات التى ستأتى بها وأيضا التى ستفتقدها هذا العام.
يعتبر إرسال الصور والفيديوهات في تطبيق واتسآب WhatsApp من أكثر الأشياء التى من الممكن أن تتعرض للخطر سواء عند عمليات الاختراق التى تحدث للتطبيق، أو عند إطلاع أحد الأشخاص عليها، ويرغب الكثير من المستخدمين في طريقة سهلة لتشفير الصور الخاصة بهم حتى لا يستطيع أحد رؤيتها.