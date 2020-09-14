قبل ماتغسل عربيتك.. اتبع تلك النصائح



-اركن السيارة في منطقة مظللة ، وعدم غسلها بعد الانتهاء من القيادة مباشر.



-ابدأ في تجهيز المواد والادوات المناسبة لعملية غسل السيارة.



- املي دلوين أثنين بالماء الأول يستخدم لنقع الاسفنجة داخله لغسل السيارة ، أما الثاني يستخدم لشطف وتنظيف الإسفنجة.



-ابدأ فى تنظيف السيارة من أعلى إلى الأسفل ، وافرك السيارة باستخدام اسفنجة مشبعة بالصابون بحركة مستقيمة لأعلى ولأسفل.



- أما لتنظيف العجلات أملأ دلوين أثنين بالماء ووضع سائل الصابون في واحد من الإثنين.

-انقع اسفنجة التنظيف في الدلو الذي يحتوي على الصابون.



- ابدأ بتنظيف العجلات من أعلى إلى أسفل، وتنظيف الإسفنجة بعد كل استخدامو التأكد من غسيل العجلات جيدًا بالماء بعد الانتهاء من غسلهم.



-انقع اسفنجة التنظيف في الدلو الذي يحتوي على الصابون.- ابدأ بتنظيف العجلات من أعلى إلى أسفل، وتنظيف الإسفنجة بعد كل استخدامو التأكد من غسيل العجلات جيدًا بالماء بعد الانتهاء من غسلهم.

عند القيام بغسل السيارة في المنزل عليك أن تختار الأدوات ، والمواد المناسبة للحصول على أفضل النتائج ، كما يمكن أن يتسبب الاختيار الخاطئ لهذه الادوات والمواد بإحداث أضرار في السيارة كالخدوش وتلف الطلاء.وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح الهامة لك عند غسل سيارتك في المنزل: