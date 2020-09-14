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سيارات

قبل ماتغسل عربيتك.. اتبع تلك النصائح

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
غسيل السيارة
غسيل السيارة
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أماني نوار
عند القيام بغسل السيارة في المنزل عليك أن تختار الأدوات ، والمواد المناسبة  للحصول على أفضل  النتائج ، كما يمكن أن يتسبب الاختيار الخاطئ لهذه الادوات والمواد بإحداث أضرار في السيارة كالخدوش وتلف الطلاء.

وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح الهامة لك عند غسل سيارتك في المنزل:

-اركن السيارة في منطقة مظللة ، وعدم غسلها بعد الانتهاء من القيادة مباشر.

-ابدأ في تجهيز المواد والادوات المناسبة لعملية غسل السيارة.

- املي دلوين أثنين بالماء الأول يستخدم لنقع الاسفنجة داخله لغسل السيارة ، أما الثاني  يستخدم لشطف وتنظيف الإسفنجة.

-ابدأ فى تنظيف السيارة من أعلى إلى الأسفل ، وافرك السيارة باستخدام اسفنجة مشبعة بالصابون بحركة مستقيمة لأعلى ولأسفل.

- أما لتنظيف العجلات أملأ دلوين أثنين بالماء ووضع سائل الصابون في واحد من الإثنين.

-انقع اسفنجة التنظيف في  الدلو الذي يحتوي على الصابون.

-  ابدأ بتنظيف العجلات من أعلى إلى أسفل، وتنظيف الإسفنجة بعد كل استخدامو التأكد من  غسيل العجلات جيدًا بالماء بعد الانتهاء من غسلهم.

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