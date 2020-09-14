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محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال - امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 12 منطقة اليوم.

وسيكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة إن الإنقطاع نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

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وشملت المناطق (هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون".

كما شملت:(حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت على أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.




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