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أخبار العالم

ترامب: سليماني كان الإرهابي الاول في العالم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن بلاده استطاعت القضاء على الإرهابي الأول في العالم، وهو قاسم سليماني. 

وقالت ترامب إن اليسار المتطرف الأمريكي يشن حربا على قوات إنفاذ القانون في البلاد. 

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية المرتفعة لكبار السن.

وقال ترامب في تغريدة:"وقّعت للتو أمرًا تنفيذيًا جديدًا لتقليل أسعار الأدوية سيضمن أمر بلدي المفضل بالرعاية لبلدنا نفس السعر المنخفض الذي تقدمه شركات الأدوية الكبرى إلى البلدان الأخرى.  لقد ولت أيام الركوب المجاني العالمي على حساب أمريكا".

لم يكشف الرئيس عن تفاصيل الأمر في تغريدته ، لكن نص الأمر على موقع البيت الأبيض أوضح أن نظام "Medicare" الممول فيدراليًا لمن هم فوق 65 عامًا سيدفع فقط "سعر الدولة الأكثر رعاية" أو أدنى مستوى متاح في أي دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع مستوى "مماثل" من التنمية الاقتصادية.

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