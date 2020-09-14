AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد العزيز جمال - مايكل عياد
اسعار الذهب اليوم الاثنين 14-9-2020 في مصر شهدت انخفاضا ملحوظا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق ، وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 843 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 864 جنيها الاثنين قبل الماضي و 846 الاثنين الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 843 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 963 جنيها.

اقرأ أيضا:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 843 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 723 جنيها

اقرأ أيضا 
سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 562 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29,963 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,744 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 963,429 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

اقرأ أيضا 
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر 13-7-2020

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

الذهب يتهاوى.. انخفاض جديد في الأسعار بعد موجة ارتفاع تاريخية

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 17-8-2020

تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-8-2020

ترشيحاتنا

5 كروت حمراء و17 صفراء.. خناقة القرن بين لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا.. فيديو

صلاة الحاجة.. كيفيتها ووقتها ودعاؤها

رضا عبد العال: الدفع بـ جنش في مباراة الإنتاج غلطة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات النادي الأهلي بالدوري والكأس

لم أوقع للزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ صالح جمعة بعد القبض عليه بسبب حادث سير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

كيفية تركيب الرموش