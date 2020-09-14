سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
الذهب
اسعار الذهب اليوم الاثنين 14-9-2020 في مصر شهدت انخفاضا ملحوظا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 843 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 864 جنيها الاثنين قبل الماضي و 846 الاثنين الماضي. ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب. سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 843 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 963 جنيها.
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سعر جرام الذهب عيار 18
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سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 562 جنيها بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29,963 جنيه
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,744 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 963,429 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.