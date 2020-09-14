رئيس وزراء باكستان يعلن عودة الطلاب إلى المدارس

أعلن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الإثنين، عودة الطلبة إلى المدارس بداية من الغد، وذلك مع الحفاظ على قواعد السلامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بينهم.





وكتب خان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنرحب غدًا بعودة ملايين الأطفال إلى المدرسة. من أولوياتنا ومسؤوليتنا الجماعية ضمان أن كل طفل يمكنه الذهاب إلى المدرسة بأمان للتعلم".





وأضاف: "لقد عملنا على ضمان توافق عمليات المدرسة مع قواعد سلامة الصحة العامة بشأن كوفيد19".





وتابع: "أرسل الباكستانيون في الخارج 2،095 مليون دولار في شكل تحويلات في أغسطس 2020 - أعلى بنسبة 24.4٪ من أغسطس من العام الماضي - بالإضافة إلى الرقم القياسي الذي بلغ 2،768 مليون دولار في يوليو 2020".





وذكر أن: "في الشهرين الأولين من هذه السنة المالية ، ارتفعت تحويلاتنا بنسبة 31٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الحمد لله".



