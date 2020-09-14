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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد حسام ميدو: الونش أفضل مدافع في مصر.. وإنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


ابدى الكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إعجابه بمدافع الزمالك محمود الونش بعد أداءه مع الزمالك خلال الفترة الماضية.


احتفلت المؤلفه إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف في جو رومانسي على احد الشواطئ بأحد المدن الساحلية.


وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، رساله للإتحاد درة القدم بشأن مباراة نادي الزمالك القادمة في الدوري المصري. 


احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد احد أقاربها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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