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أخبار البلد

حدث ليلا.. حكاية شاب تنبأ بوفاته قبل 5 أيام.. تطور جديد في قضية نفقة أحمد عز.. حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

روى عماد رشاد، شقيق نور رشاد المتوفي بعد نشر صور له داخل تابوت، عن قصة وفاة شقيقه.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين.

يشهد العالم اليوم ظاهرة فريدة للمرة الرابعة هذه السنة في سماء مكة المكرمة، فبعد ساعات من شروق شمس اليوم الاثنين سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة في الساعة (8:33:54) صباحًا بتوقيت مصر (6:33:54 صباحًا بتوقيت جرينتش)، فيما اقترن القمر بكوكب "الزهرة" الشهير بكوكب الحب والجمال.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن بلاده استطاعت القضاء على الإرهابي الأول في العالم، وهو قاسم سليماني. 

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 12 منطقة اليوم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يومية، في العالم، وذلك بتسجل 307 ألف 930 إصابة خلال 24 ساعة فقط. 

اكتشف علماء أنتاركتيكا عددًا من المخلوقات الغريبة تحت الجليد ليست مثل أي شيء رأوه من قبل، أثناء رحلة رائعة عبر المياه المحيطة بالقارة الجليدية.

وجه صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى كافة مسئولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عقب الحادث المروع الذي تعرض له مؤخرا قائلا :" معادن الناس بتظهر وقت الشدة وبشكر كابتن محمود الخطيب وكافة مسئولي الأهلي لدعمهم بفريق قانوني".

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

طائرة نتنياهو تتزين بأعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل قبل توقيع اتفاق السلام
ظهرت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال"، التي ستقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق السلام مع البحرين والإمارات. 

قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل دعوى الاستئناف المقدمة من الفنان أحمد عز بإلزامه بدفع المصاريف الدراسية لابنيه من الفنانة زينة وهما عز الدين وزين الدين لـ١٣ ديسمبر القادم.







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