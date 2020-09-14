حدث ليلا.. حكاية شاب تنبأ بوفاته قبل 5 أيام.. تطور جديد في قضية نفقة أحمد عز.. حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

يشهد العالم اليوم ظاهرة فريدة للمرة الرابعة هذه السنة في سماء مكة المكرمة، فبعد ساعات من شروق شمس اليوم الاثنين سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة في الساعة (8:33:54) صباحًا بتوقيت مصر (6:33:54 صباحًا بتوقيت جرينتش)، فيما اقترن القمر بكوكب "الزهرة" الشهير بكوكب الحب والجمال.



