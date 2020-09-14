ترامب: بايدن لا يستطيع التفاوض مع روسيا والصين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خصمه الديمقراطي جو بايدن، "لا يملك القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة"، للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.





وأضاف ترامب متحدثا أمس الأحد، إلى أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شي جين بينغ، وأتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالمناسبة، الاتفاق معهما أمر جيد".





وتابع ترامب القول: "أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن، هي بسبب ما فعلوه بنا. لا يمكننا أبدا أن ننسى ذلك. لقد وقعنا اتفاقات عظيمة، لكن الحبر عليها قبل أن يجف جاء المرض من الصين".





وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يتقن جيدا "التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص"، وأكد على أنهم في غاية الذكاء. وقال ترامب: "أنا آسف لكننا نحتاج أيضا لأشخاص أذكياء جدا، وجو (بايدن) ليس مناسبا لهذا المنصب".





وطالما كرر ترامب في السابق القول، إنه يعتبر من الصواب "التوافق" مع موسكو وبكين. على الرغم من العقوبات المفروضة ضد روسيا، ويؤكد الرئيس باستمرار أن الولايات المتحدة وروسيا طورتا "علاقات جيدة للغاية".





وسبق أن صرح ترامب مرات عديدة، بأنه يعتبر الصين مسؤولة عن بداية وباء فيروس كورونا المستجد



