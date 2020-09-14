AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: بايدن لا يستطيع التفاوض مع روسيا والصين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خصمه الديمقراطي جو بايدن، "لا يملك القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة"، للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.

وأضاف ترامب متحدثا أمس الأحد، إلى أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شي جين بينغ، وأتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالمناسبة، الاتفاق معهما أمر جيد".

وتابع ترامب القول: "أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن، هي بسبب ما فعلوه بنا. لا يمكننا أبدا أن ننسى ذلك. لقد وقعنا اتفاقات عظيمة، لكن الحبر عليها قبل أن يجف جاء المرض من الصين".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يتقن جيدا "التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص"، وأكد على أنهم في غاية الذكاء. وقال ترامب: "أنا آسف لكننا نحتاج أيضا لأشخاص أذكياء جدا، وجو (بايدن) ليس مناسبا لهذا المنصب".

وطالما كرر ترامب في السابق القول، إنه يعتبر من الصواب "التوافق" مع موسكو وبكين. على الرغم من العقوبات المفروضة ضد روسيا، ويؤكد الرئيس باستمرار أن الولايات المتحدة وروسيا طورتا "علاقات جيدة للغاية".

وسبق أن صرح ترامب مرات عديدة، بأنه يعتبر الصين مسؤولة عن بداية وباء فيروس كورونا المستجد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين يبحث مع ترامب مراقبة الأسلحة وبرنامج إيران النووي

ترامب: بوتين وقادة الصين وكوريا لاعبو شطرنج من طراز رفيع لا يستطيع بايدن منافستهم

الرئيس الأمريكي للديمقراطيين: علاقتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة

بايدن: ترامب أوقف إحاطات الكونجرس لإخفاء مساعدة بوتين بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14- 9-2020

أخبار الرياضة.. أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي.. وصالح جمعة ينفي انتقاله لنادي الزمالك

قبل موقعة حسم الدوري.. الأهلي ملك الأرقام القياسية

كشف أثري سوف يهز العالم.. زاهي حواس يعلن سبب تأجيل المؤتمر الصحفي بشأن سقارة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات نادي الزمالك بالدوري والكأس

في ذكرى رحيله.. تفاصيل وفاة إبراهيم سعفان بأزمة قلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة