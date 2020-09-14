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رياضة

محمد زيدان: صدر ضدي حكم بالحبس قبل انتقالي لفيردر بريمن

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف محمد زيدان، مهاجم المنتخب الوطني السابق، عن تفاصيل مسيرته الكروية في الخارج.

وقال زيدان في تصريحات لبرنامج"ملعب أون تايم":" عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والداي بالسماح لي باللعب في أوروبا، وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة لذلك."

وأضاف:" ثم اتنقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة."

وأشار زيدان إلى أنه حُكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر قبل السفر لألمانيا للانتقال لصفوف فيردر بريمن، وذلك بسبب تجاوزه حاجز السرعة المطلوب بالسيارة.
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