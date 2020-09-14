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أخبار العالم

جوجل" تعلن برنامجا جديدا للحصول على شهادات تخصصية بعدة مهن خلال 6 شهور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن برنامج جوجل كارير سيرتيفيكيت (Career Certificates)، محدثة اختراقا جديدا لقطاع التعليم العالي عبر إعطاء شهادات تخصصية بعدة مهن، وذلك بعد إكمال البرامج التعليمية التي تستمر لنحو ستة أشهر.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين أنه إذا أراد الشخص أن يصبح محلل بيانات أو يعمل في مجال التصميم أو مدير مشروع على سبيل المثال، ستوفر جوجل هذه التخصصات، وستعطي شهادات خاصة بهذه الوظائف ذات الأجر الجيد، دون الحاجة للحصول على شهادة جامعية.
وأشارت القناة إلى أن بعض الطلاب قد يرفضون التخلي عن شهادة من جامعة برينستون للحصول على شهادة جوجل، لكن ما قامت به الشركة أجبر الكليات على التفكير بشكل مختلف بشأن الحصول على درجة جامعية بعد 4 سنوات من الدراسة، وأجبرها أيضا على التفكير بتقديم وتوفير برامج تعليمية بأساليب جديدة تتوافق مع حاجات ومتطلبات الافراد.

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