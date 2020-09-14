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جميل عفيفي: مشروعات التنمية تساهم في القضاء على الإرهاب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي
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البهي عمرو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات،لافتا إلى أن الجميع يتابع ما يتم على أراضي سيناء.


وأضاف عفيفي أن سيناء تم إهمالها لفترة ولذلك نشاهد خلال الفترة الأخيرة اهتمام للدولة بالتنمية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " ى إم سى" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الدولة تعمل منذ 6  سنوات لتنمية سيناء، وهناك مشروعات تتم لأول مرة فى سيناء.


واشار إلى أن المشروعات والتنمية تقضى على الإرهاب، وأكد أن الدولة قامت بربط سيناء بالدلتا،لافتا إلى أن المشروعات التى تمت فى سيناء اتاحت فرص عمل للشباب.

وأوضح أن الرئيس السيسي منذ تولى الرئاسة، وهو يقوم بعمل مشروعات فى محافظات كثيرة، وقام بالقضاء على العشوائيات.

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