مجتمعنا بحاجة لنماذج إيجابية.. سعودية تقيم حفلا لزوجها بمناسبة زواجه بأخرى "فيديو"

احتفلت سيدة سعودية تدعى أم عمر بزيجة زوجها الثانية على ضوء الشموع والكعك والورود، ما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.





وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة سعودية وهي تحتفل بزيجة زوجها الثانية بالورود وكعكة كبيرة مكتوب عليها "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".





وعلقت على الفيديو قائلة: "هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأُسر السعودية وحسيت إن مجتمعنا بحاجة إلى نماذج إيجابية في الحياة الزوجية".





وأثارت تلك التدوينة والمقطع جدلا واسعا بين الرواد على تويتر، منهم من لم يصدق أنها فعلت ذلك ولم تشعر بالغيرة على زوجها، ومنهم من رأى أنها زوجة حكيمة وعاقلة تسعى للحفاظ على أمان واستقرار منزلها.