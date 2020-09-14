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داليا أيمن تناشد بضرورة الانتهاء من وضع اللاصق على السيارات قبل 20 أكتوبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
الإعلامية داليا أيمن
الإعلامية داليا أيمن
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هاجر إبراهيم
أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن اللاصق الإلكترونى سيوفر قاعدة معلومات كبيرة جدا، مشيرة إلى أنه من خلاله يمكن مساعدة وزارة الداخلية فى تحديد أماكن المخالفات من أجل تيسير الحركة المرورية.


وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الداخلية ستستطيع توفير كل شيء وهم في أماكنهم وتزويد أمان كبير للمواطنين من خلال اللاصق، موضحة أنه يجب أن نسعى من أجل الإنتهاء من وضع  اللاصق قبل يوم 20 أكتوبر.

وتابعت أن مصر يوجد بها الكثير من الأشياء الجيدة فى الفترة الأخيرة التى تحدث، حيث إنها تستحق المكانة التى تستحقها.


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