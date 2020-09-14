داليا أيمن تناشد بضرورة الانتهاء من وضع اللاصق على السيارات قبل 20 أكتوبر





وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الداخلية ستستطيع توفير كل شيء وهم في أماكنهم وتزويد أمان كبير للمواطنين من خلال اللاصق، موضحة أنه يجب أن نسعى من أجل الإنتهاء من وضع اللاصق قبل يوم 20 أكتوبر.





وتابعت أن مصر يوجد بها الكثير من الأشياء الجيدة فى الفترة الأخيرة التى تحدث، حيث إنها تستحق المكانة التى تستحقها.



