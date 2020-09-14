إرهاب أردوغان يصل الهند.. نجله يتورط في صفقات نقل مرتزقة وتجنيد متطرفين.. وتقارير استخباراتية تحذر من تزايد نفوذ تركيا ودعمها للجماعات الإرهابية الموالية لباكستان

مخاوف من تزايد نفوذ تركيا في الهند.. تقارير استخبارتية تحذر من دعم أردوغان للإرهاب

التقارير تنشر اعترافات مرتزقة وصلوا من سوريا للهند عبر مندوبين أتراك

مسئولون أمنيون هنود:

قلقون للغاية من دعم أردوغان لمنظمات إسلامية في بلادنا









كشفت تقارير استخباراتية هندية عن أن هناك مخاوف جمة من تزايد نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الهند، وذلك عبر دعمه لجماعات إرهابية مقرها باكستان لتعزيز شعبيته بين مسلمي جنوب آسيا.





ونشرت صحيفة "نيوز" الهندية، تقريرًا استخباراتيًا أكد أن تركيا تمول وتدعم أنشطة إرهابية تعود لتنظيم داعش لتنشر الفوضى في الهند والمناطق المجاورة، وأن متعاملين مقرهم تركيا، بدعم واضح من حكومة أنقرة، سهّلوا تهريب مجموعة من الهنود المرتزقة إلى سوريا والقتال في صفوف داعش هناك، مشيرةً إلى أن اعتقالات أخيرة قام بها جهاز الأمن الهندي، أكدت هذا الأمر، حيث اعترف المعتقلون بأنهم وصلوا إلى سوريا عبر تركيا وعادوا إلى البلاد بنفس الطريقة، وأنه تم تسهيل وصولهم إلى مناطق نفوذ داعش من قبل مندوبين من تركيا.





ونقلت صحيفة "جيو نيوز" عن مسئول أمني قوله إن "محاولات تركيا لتمويل منظمات إسلامية مقرها الهند، والتعاون مع الجماعات السياسية، وطرد الطلاب الهنود هي أمور تزيد من مخاوفنا".





وتشير الصحيفة إلى أن بلال، نجل الرئيس أردوغان، هو قائد البعثات الإسلامية التخريبية والمتطرفة،حيث قام على مدار السنوات القليلة الماضية، بعمليات سرية لغسل أدمغة الشباب وقمع المعارضين في تركيا وكذلك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.





ويعتقد خبراء الأمن أن الهند بحاجة إلى التركيز على الأنشطة المتسارعة لتركيا داخل البلاد مع تركيزها على الأعمال العدائية الناشئة عنها في المحافل العالمية.





وبحسب الصحيفة الهندية، فإنه خلال 18 عامًا من حكمه، أسس أردوغان سيطرة سلطوية على هيكل الحكم بأكمله في تركيا، بما في ذلك القوات المسلحة والمكاتب الإدارية والقضاء. حيث استغل الأخير لتحريك هذه القرارات وإضفاء الشرعية عليها بصفتها أعلى محكمة إدارية في تركيا.





وقال التقرير إن أردوغان استغل بكفاءة الجماعات الإرهابية التي تعمل في جميع أنحاء العالم لصالحه. في الواقع، أثبتت تركيا في ظل نظام أردوغان الراديكالي، أنها حاضنة للجماعات الإرهابية.





والشهر الماضي، نشرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية تقريرًا قالت فيه إن جماعات أردوغان تقدّم دعمًا ماليًا لمنظمات متطرفة في ولاية كيرلا، وفي إقليم كشمير، حيث نقلت عن مصادر أمنية قولها: "نرصد محاولات لتجنيد الأصوليين من قبل تركيا".





ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم: "الحكومة التركية موّلت زعيمًا انفصاليًا متشددًا في كشمير، مثل سيد علي شاه جيلاني لسنوات. لكنّ حجم الجهد المتزايد هو الذي دفع مؤخرًا الأجهزة الأمنية إلى إجراء مراجعة شاملة".





وتقوم حكومة أردوغان بتمويل الندوات الدينية في الهند، وتجنيد الأصوليين لتلقين الناس الأفكار المتطرفة، كما تنظم للمتطرفين الجدد الرحلات إلى تركيا لتعزيز تعلمهم.





كما قالت المصادر الأمنية، بحسب ما أوردت الصحيفة: "نحن على دراية أيضًا بأنّ بعض الأشخاص من هذه المجموعة يسافرون إلى قطر للقاء بعض الأشخاص من تركيا للحصول على تمويل لأنشطتهم".





وفي فبراير الماضي، لاحت مؤشرات قوية على تدهور العلاقات التركية الهندية، بعدما وجه انتقادات حادة للحكومة الهندية وذلك على خلفية الاضطرابات العرقية التي شهدها هذا البلد آنذاك، حيث ندد أردوغان بما وصفه "مجازر يتعرض لها المسلمون في الهند".





وقبل هذا التصريح بأيام قليلة، استدعت الحكومة الهندية السفير التركي ، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.





وحينذاك، قال أردوغان إن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير.





في الوقت نفسه، كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، الشهر الماضي، أنه حصل على وثائق قضائية، أن الحملة التي أطلقتها حكومة أردوغان ضد منتقديها خارج البلاد وصلت إلى الهند.





وتظهر الوثائق توجيه اتهامات بالإرهاب إلى معلمين ورجال أعمال أتراك يعيشون في الهند، بناء على أدلة لفّقها المدعي العام التركي، حيث أشارت إلى أنه في 21 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا ضد 12 مواطنا تركيا يعيشون في الهند.





واعتمد الاتهام على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة في نيودلهي بين عامي 2016-2018، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المتهمين أي مخالفات.





ومن بين الذين شملهم التحقيق: ممثلو منظمة "إنديالوج" التي تجمع أفرادا من ثقافات وأديان مختلفة وتنظم مهرجانا دوليا للغة والثقافة، بالإضافة إلى مدراء الغرفة التجارية التركية الهندية، ورجال أعمال ومعلمين بارزين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.



