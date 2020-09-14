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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 339 شابًا واستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة ببني سويف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 339 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب  من ذوي القدرات الخاصة بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شابًا.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي  قامت المديرية باستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة ، و364 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلًا عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير  محضرين لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية أنه تم تسجيل عدد 37 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة. 
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