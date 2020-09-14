محافظ كفر الشيخ: عقد 83 ندوة لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز

أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بوعي المزارعين والتزامهم بتخزين وتدوير قش الأرز بدلًا من حرقه كما كان منتشرًا في السابق، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة تساهم في توعية المزارعين لمحاربة السحابة السوداء.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم عقد 83 ندوة لتوعية المواطنين بأهمية قش الأرز وخطورة حرقه، مؤكدًا أن ما تم كبسه بمعرفة الأهالي 77 ألفًا و600 طن، وما تم فرمه 25 ألفًا و720 طنًا.





وأشار إلى أن ما تم تشوينه 49 ألفًا و420 طنًا، وتم تنفيذ 35 كومة أعلاف بما يعادل 35 طنًا.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم من كومات سمادية 65 كومة بما يعادل 265 طنًا.