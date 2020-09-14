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أخبار العالم

أوزبكستان وسويسرا توقعان اتفاقية لإعادة 131 مليون دولار من أموال كاريموفا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
  أوزبكستان وسويسرا على اتفاقية إطارية بشأن إعادة 131 مليون دولار للجانب الأوزبكي من الأموال المتبقية منذ عام 2012 في الحسابات المصرفية السويسرية لغولنارا كريموفا ابنة أول رئيس لأوزبكستان، إذ تعمل حكومة طشقند من أجل إعادة الأصول التي تملكها في الخارج، والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين أن الاتفاقية مع سويسرا ستكون ملزمة قانونيا، بعد إنجاز الوثائق والمعاملات المتعلقة بذلك، وسيحصل الجانب الأوزبكي على أموال كريموفا بشرط أن يتم إنفاقها فقط على تحسين الظروف المعيشية لشعب أوزبكستان أو على مشاريع التنمية المستدامة، كما سيتعين على طشقند توفير رقابة شفافة على إنفاق هذه الأموال.
وقد صدر في وقت سابق بحق كريموفا في أوزبكستان حكم بالسجن 5 سنوات، تم فتح عدة قضايا جنائية ضدها، ويقدر حجم الخسائر التي تكبدتها أوزبكستان جراء نشاطات كريموفا بحوالي ملياري دولار.
وتمت إدانة كريموفا في أوزبكستان، بتهمة الاختلاس والابتزاز، وفي عام 2012، قامت النيابة العامة في سويسرا بتجميد أصولها بقيمة حوالي 800 مليون فرنك سويسري. 

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