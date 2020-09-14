جهاز العاشر من رمضان يوضح موعد الانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعى وسبب الإقبال عليها

قال الدكتور أحمد إسماعيل، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، إنه عند تسليم المواطن لوحدته يجد أنها كاملة المرافق والخدمات، من البنية التحتية ومياه وصرف وغاز وكهرباء، بالإضافة إلى احتياجاتهم التعليمية والإجتماعية والرياضية، حيث أنه فى خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم تسليم ما يقرب من 10 مدارس فى هذا المشروع و7 حضانات، بالإضافة إلى مركز شباب.









وأضاف "إسماعيل" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإقبال على المدينة يرجع لسبب أنها تتوسط محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة، بالإضافة إلى أنها مدينة صناعية من الطراز الأول، حيث أن بها عدد مصانع كبيرة تحتاج مهندسين ومحاسبين وفنيين.





وتابع أن أكثر الناس التى تقبل على مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان وهم من لديهم عمل هنا فى المقام الأول أو التى تعمل فى مجال المقاولات، لأن هناك بنية تحتية توجد بها تحتاج إلى ذلك .









وأكد أن جميع الشركات كانت تعمل فى أن واحد من أجل الإنتهاء من تلك الوحدات، حيث ان كل مشروع لا يزيد عن 12 شهر حتى يتم الإنتهاء منه، شاملين إنشاء العمارة وأعمال الصرف، حيث انه فى خلال عام يتم الانتهاء منها.