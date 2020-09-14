خبير اقتصادي: تخطيط المناطق العشوائية يوفر للدولة المليارات

قال الدكتور علي مسعود، خبير اقتصادي، إننا بدأنا نشعر بأن مصر دولة مؤسسات متقدمة وفى نفس الوقت منحازة للمواطن المصرى فيما يتعلق بموضوع قانون التصالح وتقنين الأوضاع.





علي مسعود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية، إكسترا نيوز، أ ن الموازنة العامة فى مصر بها عدة مشاكل تحاول حلها وتطوير وتحسين جودة الحياة للمصريين. وأضاف





الاقتصادي، إلى أن المخالف يحاول الزام الدولة بتوصيل المرافق له، إلى جانب أن الدولة صرفت مليارات لتطوير المناطق العشوائية. وأشار الخبيريحاولإلى





وتابع الخبير الاقتصادي ، أن المناطق العشوائية لو كانت مخططة من البداية كانت الدولة وجهت تلك المليارات لمشروعات أخرى تدعم الشباب.



