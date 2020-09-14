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محافظات

حملات مكثفة لضبط المخابز المدعمة المخالفة بمركز شبراخيت في البحيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
ضبط المخابز المدعمة
ضبط المخابز المدعمة المخالفة
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز المدعمة المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت

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وأسفرت الحملة عن تحرير ١٧ محاضر مخالفات مختلفة منها إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وكان النقص يتراوح مابين ٢٢جرام حتي ٧ جرامات مخالفين التوجيه الوزاري ٣٨لسنه  ٢٠٢٠ ، وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإلتزام بمواعيد التشغيل و إعلان أسعار، شملت الآتي :-  تحرير  7 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جرام، وتحررت 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرر  4 محاضر لمخاب لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و عدم نظافه أدوات العجين، عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل.

وتمكنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مباحث التموين، من ضبط مصنع منظفات غير مرخص وبدون أي مستندات بمركز دمنهور، يستخدم مواد خام مجهولة المصدر وأسماء وعلامات تجاريه مقلده لشركات شهيره،كما تم التحفظ داخل المصنع علي  100 چركن تنظيف أطباق، 50 كرتونة منظف زجاج، 20  كرتونه معطر أرضيات، 10 كراتين كلور منظف ملابس، 10  كراتين معطر ، 10 كراتين منظف ملابس،  50  بستلة سائل تنظيف، تانك يحتوي علي 500  لتر كلور سائل خام،  2000  إستيكر مقلد لشركات و ماركات شهيره،  2000 كرتونه فارغه وعبوات معده للتعبئه، كما تم  ضبط منتجات مبيدات حشريه بدون ترخيص وكميات ضخمه من عبوات الفنيك.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج اللمبات الكهربائيه يستخدم اسم تجاري غير مرخص له بإستخدامه وبمواد أوليه مجهولة المصدر، التحفظ علي  24  كرتونة لمبات كهربائيه  بإجمالي 1200 لمبه موفره قوة  7  وات وعدد  50  لمبه موفره كبيره الحجم  قوة  45 وات، كما تم ضبط كميات كبيرة من عبوات زجاجات العطور منتهية الصلاحيه ومجهولة المصدر وتنتج منتجات مقلده لأسماء شركات عطور شهيره. 

كما تحرر 14 محضر للمخابز عبارة عن 7 محضر اثبات حالة لمخابز موازين، محضرين اثبات حالة لمخابز عدم اعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين اثبات حالة لمخابز توقف عن الانتاج دون اذن مسبق من الجهات المختصة، 3 محضر مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة باجمالى 90 عبوة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حملات مكثفة لضبط المخابز المدعمة المخالفة بمركز شبراخيت في البحيرة
حملات مكثفة لضبط المخابز المدعمة المخالفة بمركز شبراخيت في البحيرة
حملات مكثفة لضبط المخابز المدعمة المخالفة بمركز شبراخيت في البحيرة
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