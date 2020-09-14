دور المعلم التربوي في عصر التقدم التكنولوجي.. ندورة بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة محاضرة بعنوان "دور المعلم التربوي في عصر التقدم التكنولوجي" القتها الدكتورة امنية محمد بمعهد التكنولوجيا جامعة الزقازيق، اوضحت فيها أن دور المعلم في عصر الإنترنت والتعلم والتعليم عن بعد، له مكانة خاصة في العملية التعليمية، مؤكدة أنه لا يزال المسؤول عن تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها ومن ثم تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم، فبدون مساعدة المعلم وإشرافه لا يستطيع الطالب ان يتعلم بالشكل الصحيح مهما كانت المرحلة التعليمية التي يوجد فيها، إن المعلم هو صاحب الشخصية المستقرة في نفس الإنسان المتعلم، وهو الخبير الذي أقامه المجتمع لتحقيق أهدافه التربوية، ومن جهة أخرى يجب زيادة تدريب ورفع كفأءة المعلم بحيث يكون قادرا على استخدام الوسائط التكنولوجية التعليمية.





وفي قصر ثقافة بنها عقدت محاضرة بعنوان "الفهرسة الموضوعية" ، القاها مسئول النشاط تم فيها تعريف الفهرسة الموضوعية، وأهدافها، والعوامل التى تؤثر فى اختيار رؤوس الموضوعات، وخطوات القيام بها، وأشكال التفريعات فى رؤوس الموضوعات، بجانب محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا.. الدكتور جمال حمدان" حاضرتها نورهان صابر، بدأت بتعريف د. جمال حمدان العالم الجغرافي بأنه أحد أعلام محافظة القليوبية ومن أهم علماء مصر فى هذا المجال وأبرزهم في علم الجغرافيا التاريخية، يطلق عليه فيلسوف الجغرافيا وذلك لاقتران إسمه بانجازه الموسوعي المتميز موسوعة شخصية مصر التي تم طرحها على أربع مجلدات، فقد ولد بمدينة قليوب فبراير ١٩٢٨ حيث تلقى تعليمه الإبتدائي في مدرسة قليوب وحصل على البكالوريا من المدرسة الثانوية بشبرا بتفوق، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٤٧، وحصل على الدكتوراه من جامعة ريدنج في بريطانيا، عمل مدرسا للجغرافيا بجامعة القاهرة، تفرغ للتأليف بعد استقالته من الجامعة فكتب ١٧ كتاب باللغة العربية وكتابان باللغة الإنجليزية و٢٥ دراسة تم نشرها في الصحف والمجلات العربية.





ونظم نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة الخانكة محاضرة حول برنامج Microsoft word، يعد هذا البرنامج هو أشهر برنامج لمعالجة الكلمات، وهو برنامج مدفوع من تطوير شركة مايكروسوفت، وجزء من حزمة مايكروسوفت أوفيس، أُصدِر في عام 1983م، وله عدة ميزات؛ كضمان حصول المستخدم على المحتوى عند طباعته للوثيقة أو نقلها لبرنامج آخر تمامًا.



