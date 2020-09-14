AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تمهيدا لافتتاحه العام الدراسي المقبل.. محافظ المنيا يتفقد المعهد الفني الصحي بسمالوط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
محافظ المنيا
محافظ المنيا
Advertisements
ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المعهد الفني الصحي بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من اعمال والتجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحه لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة للاستفادة من المباني غير المستغلة، حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد للمبني بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعظيم الاستفادة منه لاستيعاب الطلاب.

 
ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، محمد سيد، رئيس المركز.

اقرأ المزيد 



 

تفقد المحافظ، قاعات التدريس المجهزة، والفصول الدراسية والمطعم الداخلي بالمعهد، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية على ان يتم انهاء كافة التجهيزات اللازمة للمعهد لاستيعاب الطلاب من بداية العام الدراسي القادم وذلك تسهيلا على أبناء المحافظة لتخريج طلاب من المعهد للمساهمه في تقديم  خدمات طبية لائقه داخل الوحدات الصحية بالمحافظة.

 

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان لتقديم كافة الخدمات لأهالي المحافظة، والعمل على توفير القوة البشرية من فني التمريض في كافة التخصصات لتعزيز منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

تمهيدا لافتتاحه العام الدراسي المقبل.. محافظ المنيا يتفقد المعهد الفني الصحي بسمالوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين محافظ قنا رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

إنشاء جامعة مطروح حلم أبناء المحافظة الذى بدأ فى التحقق

بتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.. محافظ المنيا يتابع العمل في 3 مشروعات قومية بسمالوط

تعيين الدكتور محمد نادي وكيلاً لوزارة الصحة في المنيا

الانتهاء من 60% من المرحلة الثالثة من أعمال المتحف الآتوني بالمنيا

استعدادا لتجهيزه وتشغيله.. محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض

ترشيحاتنا

أخبار الفن ليلا.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني بعد قرار التحقيق معها.. حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه

أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم

بين الغربة والعودة في التسعينات.. سمير سرور مشوار مزيكاتي عابر للأجيال.. الحلقة الثانية

عودة سكان عمارة الشربتلي لشققهم بعد إصلاحات دامت شهرًا |شاهد

حذفت اسم وصورة شهيد من صفحة المدرسة.. استبعاد مديرة مدرسة بالإسكندرية وتحويلها للتحقيق

ليلة التتويج بالدوري .. موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسمم الدم وجراحة طارئة.. مريض يواجه الموت بسبب لدغة «الأرملة الكاذبة»

أسعار و مواصفات بروتون بريفي 2020 اليوم في مصر .. صور

مراهقة تتمكن من تشخيص إصابتها بـ السرطان بنفسها عن طريق جوجل.. تفاصيل