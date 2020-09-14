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تعليم

مدير تعليم مطروح يتابع استعدادات المدارس لإنطلاق العام الدراسي الجديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:17 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ايمن محمود
وجه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة  التربية والتعليم بمطروح، مسئولي المتابعة الميدانية بمديرية التربية والتعليم، بتنظيم جولات مفاجئة لجميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة، لرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد وتوفير اجواء تعليمية مناسبة تعود بالنفع علي أبنائنا الطلاب .


جاء ذلك خلال الاجتماع مع مديري المدارس الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية علي مستوي المحافظة بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني و مفتاح عطايا رئيس مجلس أمناء إدارة الحمام التعليمية بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسي مطروح .

وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة التعليم الفني بمحافظة مطروح وتكثيف الاستعدادات لتحقيق عام دراسي جديد زاخر بالجدية والإلتزام والانضباط في سبيل  تحقيق الرقي التعليمي بالمدارس الفنية .

كما وجه بضرورة مواصلة الجهود لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني من خلال بذل كافة عناصر المنظومة التعليمية  بهذه المدارس للعمل المخلص والجد والاجتهاد والأداء الفعال .

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة تفعيل التدريب العملي للطلاب خلال الأيام المحددة لذلك وفق الخطة الوزارية الجديدة الخاصة بتنظيم العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني طبقا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من الورش العملية من امداد سوق العمل بأجيال فنية مدربة ماهرة  قادرة علي العمل بالمنشآت الصناعية.

وأختتم الدكتور النيلي الاجتماع بتأكيده علي ضرورة تقدير المسئولية والامانة المهنية والاخلاص في العمل  والتعاون بين الجميع من أجل تحقيق النجاح.
مدير تعليم مطروح يتابع استعدادات المدارس لإنطلاق العام الدراسي الجديد
مدير تعليم مطروح يتابع استعدادات المدارس لإنطلاق العام الدراسي الجديد
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