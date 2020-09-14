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ندوات إرشادية حول أهمية التحصينات من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالفيوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالفيوم بتنظيم ندوات إرشادية عن أهمية التحصينات من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية، وذلك تحت إشراف  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم لتوعية المربين المواشي حول مرض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي في مواعيدها المحدده وأهمية الترقيم والتسجيل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.


ويستهدف تكثيف الندوات التوعوية الوصول لكل المواطنين على مستوى المدن والقرى من أصحاب المواشي، للتأكيد أهمية تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وضمان تناولها للأمصال واللقاحات اللازمة قبل الموسم الشتوي، حفاظا على الثروة الحيوانية. والداجنة وتحسين دخل صغار المربين، وذلك بمقر الجمعية الزراعية بمنشأة طنطاوي وسنرو البحرية وسنورس.

كما قامت إدارة مركز الفيوم البيطرية برئاسة الدكتور سامى ثابت مدير الإدارة وبحضور الدكتورة أمانى فؤاد مديرة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري والمهندس ممدوح إبراهيم حامد أخصائى إنتاج حيوانى بإدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بالفيوم بتنفيذ ندوة لتوعية صغار المربين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات وتعريف صغار المربين بأهم الأعراض المرضية.
ندوات إرشادية حول أهمية التحصينات من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالفيوم
ندوات إرشادية حول أهمية التحصينات من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالفيوم
ندوات إرشادية حول أهمية التحصينات من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالفيوم
ندوات إرشادية حول أهمية التحصينات من مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالفيوم
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