تحدى الكرسى المتحرك .. بطل رفع أثقال يفعل المستحيل ..فيديو

بإبتسامة زينت وجهه لم تكن قط تعبر عن السعادة بل عبرت عن الصبر والتحمل ورضاء بقضاء الله، ثقة إحتلت كلماته وهى تخرج لتكون عبرة لكل من أهمل حلمه ، شاب تحلى بالجلد حتى أصبح بطلا فى رفع الأثقال وحصد عدة جوائز.









قال عبد الرحمن أحمد بطل رفع الأثقال أنه تعرض لحادث منذ كان فى السادسة عشرة فتسبب فى مشاكل بالحبل الشوكى مما أثر على القدم وتسببت فى شلل نصفي





، وأضاف "أحمد" أنه بعد العمليات و الخضوع للعلاج الطبيعى ولكن لم يحدث التحسن الذى كان ينتظره.





"عشت حياتى مع الكرسي" هكذا قال بطل رفع الأثقال وممثل مصر عالميًا حيث تعامل مع المشكلة بصدر رحب ولم ييأس يوما فى ان يفعل ما يريده.





أضاف "أحمد" أنه مهتم بالرياضة منذ صغره حيث كان يمارس الغوص وبعد الحادث لم يوقفه شئ وإستطاع ان يحصل على ٥ بطولات.





فيديو لشاب يرفع الأثقال من على كرسي متحرك إستطاع ان يجعل عبد الرحمن يغير فكرته عن المرض.





لم يقتصر "أحمد" على ممارسة الرياضات المختلفة بل دخل مجال التمثيل وتأليف الأغانى.





فيما ساعد "أحمد" فى مشواره عائلته التى إتضح أنهم مصدر إلهامه وصبره.







