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اقتصاد

خلال عام.. التعاون للبترول تبيع 6.5 مليون طن منتجات بترولية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:17 م
منتجات بترولية
منتجات بترولية
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مايكل عياد
أعلن المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أن إجمالى الكميات المباعة من المنتجات البترولية خلال العام المالي 2019/2020 بلغ 5ر6 مليون طن ، تتضمن مبيعات حوالى 6ر5 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال  1165 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع انحاء مصر.

وأشار "عياد" خلال الجمعية العمومية إلى أن حصة الشركة من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 18% ، و 56% من حصة السوق في مجال تموين السفن ، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية  .

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ورأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أعمال الجمعية العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 ، حيث أكد الملا على أن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير امدادات الوقود للسوق المحلى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية بما يسهم فى تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان.

وكذلك توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود والتى تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر ، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة ( ATG)ووضع أجهز
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