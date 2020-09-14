القبض على طبيب يروج عقاقير مخدرة محظورة على "فيس بوك"

تمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على طبيب عثر بحوزته على 6 آلاف كبسولة من العقاقير المؤثرة والمدرجة بجداول المخدرات لاتهامه بترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6000 كبسولة ليرولين "من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ومدرجة بجدول المخدرات" – مبلغ مالى حوزة طبيب بيطرى مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة، تبديد".









وتبين قيام المتهم بعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.





فقد تمكن رجال الأمن من إستدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه.





وبمواجهته اعترف بقيامه بعرض الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال عدة صفحات وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.



