تحرير 200 محضر مخالفة لمحلات الجزارة بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملات مرورية مكثفة على محلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.







أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي عن إجمالى تحرير 200‪ محضر من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والمجازر التابعة لها.

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وأكد الدكتور حسني عباسي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أن المديريه حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إعداد القضايا والتفتيش على اللحوم وضبط المخالفات للشهر الثاني على التوالي، مشيرا إلى انه خلال الشهر الماضى تم ذبح 6385 ذبيحة داخل المجازر التابعة للمديرية.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات الدورية على محلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

