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خالد ميرى: تخفيض 70% من قيمة التصالح على المخالفات فى المحافظات..فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس تحرير جريدة الاخبار ، خالد ميرى، إن عدد من تقدم للتصالح بالفعل وصل إلى مليون مواطن، و هناك تفاعل ايجابى بين المواطن المصرى والحكومة، لافتًا إلى أن ما حدث فى المؤتمر الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى هو استجابته لنبض الشارع.

وأضاف خالد ميرى، خلال حديثه بعرض برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC ان الهدف هو تنفيذ القانون مع مراعاة ظروف وحقوق المصريين، مشيرًا إلى أن التخفيضات الكبيرة التى تمت وصل أقصى سعر فى الريف إلى 50 جنيها للمتر مع امكانية التقسيط على 3 سنوات.

وتابع ان هناك تخفيضات متفاوتة تصل إلى 70% فى المحافظات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل لان مصر لم تعد قادرة على تحمل اى مخالفات جديدة.

وأوضح ان هناك اشخاصا حسنى النية بنوا مخالفين لان الدولة لم تكن توفر لهم البديل ولكن هذا الامر لن يحدث مرة اخرى، مؤكدًا أنه فى الايام الاولى سدد المخالفون مليار جنيه قيمة للتصالح.

وأشار إلى أن كل المبالغ التى تجمع من قيمة التصالح والمخالفات ستوجه لتقديم وتطوير البنية التحتية لـ المناطق العشوائية.
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